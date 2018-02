Agathe Auproux (TPMP) se met à la chanson avec Pourquoi : Le résultat dézingué !

Dans la soirée du 11 février 2018, les internautes ont été très surpris puisque le compte Twitter @MZProductions3 a dévoilé une chanson (et son clip !) intitulée Pourquoi dans laquelle Agathe Auproux donne de la voix !

"J't'ai dans la peau mais je veux t'oublier, nos bons moments résonnent comme des regrets. Sors de mes pensées, tu m'as trop blessée, notre histoire passée m'empêche d'avancer. Sors de mes pensées, tu m'as trop blessée, notre histoire passée m'empêche d'avancer. Dis-moi, j'sais pas, t'as plus envie. Dis-moi, j'sais pas, t'as plus envie", entonne la désormais célèbre chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) qui partage le titre électro avec le rappeur Alrima et Déborah Tordjman, une dénicheuse d'images pour les 4/3 de Jean-Luc Lemoine.

Dans le clip, qui a été dévoilé en intégralité sur YouTube quelques instants plus tard, on retrouve le trio accompagné par quelques figures de TPMP en tant que figurants : Mokhtar et Kelly Vedovelli, cette dernière ayant déjà été la star d'un clip... Celui de Bella pour Maître Gims.

Une chose est sûre, si le titre a tendance à rester en tête, les internautes ont vivement critiqué sa qualité... et la prestation d'Agathe "C'est un style indéfinissable même le duo Eve Angeli – Francky Vincent avait plus de consistance", "Voilà à quoi ça mène de surcoter les gens", "C'est horrible, dommage", "Je sais même pas par quoi commencer... J'ai pas les mots", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Découvrez Pourquoi dès à présent dans notre player vidéo !