Agathe Lecaron : Ses débuts "très originaux" à la télé belge

Agathe Lecaron était invitée à partager ses débuts à la télé dans l'émission de Laurent Ruquier Les enfants de la télé (France 2) dimanche 2 septembre 2018, aux côtés notamment de Guy Carlier, Stéphane Plaza et Jonathan Lambert. Et d'après les images révélées, on est loin de son statut de présentatrice reconnue dans La Maison des Maternelles (France 5) qu'elle anime depuis 2016.

En effet, Laurent Ruquier a trouvé une perle sur la jolie blonde de 44 ans en dénichant des images de ses années de speakerine "très originale" à la télévision belge. Chewing-gum à la bouche, accent familier et air désabusé, Agathe Lecaron commente les émissions à venir sur la chaîne de manière très humoristique pour les téléspectateurs. "De la belle gonzesse, y'en a sur RTL. Pas mal de mecs aussi, beaux culs !", lâche-t-elle notamment.

Agathe Lecaron ne s'attendait sans doute pas à revoir ses images un jour. Depuis cette expérience, elle en a fait du chemin, autant dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle, elle qui est maman de deux enfants (Gaspard, 4 ans et Félix, 2 ans). Toutefois, elle revoit sa casserole avec ironie : "Après votre émission Laurent, on se souviendra que je suis quelqu'un qui a énormément de classe."

Heureusement, Agathe Lecaron peut se vanter d'avoir réussi à gravir les échelons. Elle cartonne sur France 5 depuis son arrivée dans Les Maternelles. Pétillante et toujours aussi fofolle, elle a su succéder à la longue liste d'animatrices qui ont brillé dans cette émission comme Alessandra Sublet, Maïtena Biraben, Daphné Bürki ou encore Karine Le Marchand.