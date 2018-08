Agustin Galiana en galère à ses débuts : "J'ai beaucoup souffert"

Ce jeudi 9 août 2018, Agustin Galiana est à l'honneur dans les colonnes de Paris Match. Le comédien et chanteur de 40 ans se confie pour nos confrères sur sa carrière montante et le succès qu'il a rencontré notamment grâce à son rôle d'Adrien dans la fiction populaire deTF1, Clem, mais aussi à sa victoire dans Danse avec les stars au côté de Candice Pascal en 2017. Le bel Espagnol est même sur le point de sortir son premier album le 17 août prochain.

Très vite, sa notoriété a explosé, une ascension qu'Agustin Galiana n'attendait plus après plusieurs années de galères dans son pays d'origine où il ne trouvait pas de travail malgré quelques apparitions dans Un, dos, tres ou encore la version espagnole d'Ugly Betty. "La crise s'est installée. Pendant trois ans et demi, je n'ai pas eu d'appel. Pas un ! J'ai décidé de tout quitter pour recommencer ma vie à Paris", explique-t-il dans l'hebdomadaire.



En effet, Agustin est arrivé sur le sol français avec l'espoir de réussir dans le domaine artistique mais sans savoir parler la langue : "Paris est une ville difficile qui ne fait aucun cadeau, a-t-il remarqué. D'autant que je n'avais rien. Et je ne parlais pas un mot de français. J'ai beaucoup souffert au début. J'ai décidé d'arrêter de me morfondre. J'ai écouté la radio non-stop, je suis allé au cinéma autant que j'ai pu et j'ai parlé votre langue au maximum."

Des efforts qui ont fini par payer, comme il le raconte, malgré sa nationalité étrangère qui lui portait préjudice lors de ses premiers castings : "J'étais bien conscient qu'il n'y avait aucun acteur étranger. Les places sont rares. D'ailleurs, quand je suis arrivé, j'ai passé des castings pour TF1, mais ils détestaient mon accent qui était trop prononcé pour eux à l'époque."

Désormais, Agustin Galiana est bien connu du grand public français et il n'a pas l'intention de se faire oublier de sitôt. En véritable touche-à-tout, il nous réserve certainement encore beaucoup de surprises dans les années à venir...