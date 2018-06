DALS : Une danseuse embrase la Toile avec ses photos sexy !

Les vacances ont déjà débuté pour Candice Pascal. La belle danseuse professionnelle de Danse avec les stars (TF1) passe actuellement du bon temps à l'Île Maurice. Et, pour le plus grand bonheur de ses fans, elle n'hésite pas à partager quelques photos torrides de son séjour au soleil.

Il y a cinq jours, Candice Pascal dévoilait une photo sur laquelle elle posait de dos, en bikini. Et ce jeudi 21 juin 2018, l'ancienne partenaire d'Agustin Galiana a profité du premier jour d'été pour de nouveau prendre la pose en maillot de bain. On l'y découvre enchaîner les poses sensuelles, sur la plage. "Playa. Mer ou montagne ? Mer sans hésiter ! Et vous ??? #oceanindien #albumdevacances #royalpalmmauritius #beachcomber", a-t-elle légendé sa publication qui a fait sensation auprès de ses abonnés.