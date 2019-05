Aishwarya Rai : Divine au Festival de Cannes avec sa fille Aaradhya

La ville de Cannes est le podium à ciel ouvert d'un défilé de stars ! Aishwarya Rai y a fait sa toute première apparition de la saison le week-end dernier. L'icône de Bollywood et sa fille Aaradhya forment un duo irrésistible...

Aishwarya Rai et Aaaradhya (7 ans, née de son mariage avec Abhishek Bachchan) sont arrivées à Cannes dimanche 19 mai 2019. Mère et fille logent au Martinez, hôtel cinq étoiles situé sur le Boulevard de la Croisette. Elles l'ont momentanément quitté ce même dimanche pour se rendre au Palais des Festivals voisin.

Aishwarya Rai y a rejoint le réalisateur Terrence Malick et l'équipe de son film A Hidden Life, en lice pour la Palme d'Or. L'actrice de 45 ans et égérie de L'Oréal Paris a brillé de tout son éclat sur le tapis rouge, grâce à une robe bustier dorée et dotée d'une traîne de six couches, conçue par le couturier Jean-Louis Sabaji.

La sirène de la montée des marches d'A Hidden Life poursuivait son défilé de looks ce lundi 20 mai 2019. Aishwarya Rai a donné à ses près de 7 millions d'abonnés Instagram un aperçu de sa tenue du soir, signée Ashi Studio.