Aishwarya Rai, mort de son père : Cérémonie éprouvante avec sa fille et son mari

Entourée de son mari et de sa fille, Aishwarya Rai Bachchan a affronté une douloureuse et symbolique épreuve : la cérémonie traditionnelle de l'immersion des cendres dans le Gange de son père décédé le 18 mars, le biologiste de l'armée Krishnaraj Rai, le 5 août à à Allahabad, ville indienne du sud de l'État d'Uttar Pradesh.

La star indienne Aishwarya Rai et sa mère, Vrinda Rai ont accompli un rite particulièrement difficile : celui de répandre les cendres de leur bien-aimé père et mari, décédé il y a quatre mois des suites d'un cancer, dans le fleuve sacré qu'est le Gange. La tenue portée par l'actrice indienne, un salwar kameez, est blanche, car si le blanc symbolise la paix, la pureté, la virginité ou encore la connaissance, il est également la couleur du deuil en Inde. Pratiquante de la religion hindoue, Aishwarya Rai et ses proches réalisent ce rite afin de de libérer l'âme du défunt.

Si l'on voit sur les photos l'adorable Aaradhya (6 ans) et son papa, l'acteur Abhishek Bachchan, certains médias indiens s'interrogent de l'absence du beau-père de la Miss Monde 1994 et égérie L'Oréal qui brille chaque année à Cannes, l'icône indienne Amitabh Bachchan. De quoi raviver les spéculations de rupture entre les deux figures de Bollywood. Pour l'instant, au regard de la douleur dans ses yeux, difficile de croire que la star de 44 ans se préoccupe des tabloïds...