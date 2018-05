Aïssa Maïga et Sonia Rolland : Montée des marches dansante et engagée à Cannes !

Elles ont incontestablement mis l'ambiance sur le tapis rouge du Palais des Festivals ! Ce 16 mai 2018, pour assister à la projection du film Burning de Lee Chang-Dong, seize comédiennes noires ont fait une apparition pour le moins éclatante sur la Croisette.

Dans l'ouvrage Noire n'est pas mon métier, paru le 3 mai dernier aux éditions du Seuil, les actrices réunies par Aïssa Maïga ont partagé des anecdotes mettant en lumière le manque de diversité dans le cinéma. Parmi ce groupe engagé, Sonia Rolland a notamment témoigné : "Le constat est quand même terrible : aujourd'hui, on ne peut pas monter un financement de film sur une actrice noire. Un noir, oui : Omar Sy, et c'est le seul."

Pour leur venue à Cannes, toutes semblent avoir coordonné leurs looks, vêtues de noir et argent. Sonia Rolland, Shirley Souagnon, Firmine Richard, Eye Haïdara ou Karidja Touré, et encore Nadege Beausson-Diagne, Mata Gabin Maïmouna Gueye, Eye Haïdara, Rachel Khan, Aïssa Maïga, Sara Martins, Marie-Philomène NGA, Sabine Pakora Magaajyia Silberfeld, Assa Sylla, France Zobda,Khadja Nin toutes habillées par Balmain, se sont joyeusement mobilisées contre le racisme et le sexisme persistant dans le cinéma français, n'hésitant pas à esquisser quelques pas de danse sur le tapis rouge.

C'est main dans la main que le groupe a ensuite marqué une pause au milieu de leur montée des marches pour faire face aux photographes, comme l'ont fait avant elles Marion Cotillard et Cate Blanchett en faveur de la parité, il y a quelques jours. Un 71e Festival de Cannes décidément marqué par l'engagement des femmes en faveur de l'égalité dans son sens le plus large.