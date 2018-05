Cannes 2018 : Marion Cotillard mène la danse "girl power" avec 81 autres femmes

C'était plus que symbolique. Samedi 12 mai, sur les marches du Festival de Cannes 2018, 82 femmes ont monté les marches ensemble. Des femmes du monde entier, et de divers corps de métier du 7e art, réclamant toutes l'égalité salariale avec les hommes mais également plus de places pour leurs consoeurs.

Un moment historique emmené par la présidente du jury Cate Blanchett, mais aussi par Marion Cotillard. La star française, qui est à l'affiche de Gueule d'ange à Cannes, et qui a fait le show sur la Croisette avec le casting international de 355, a inscrit son nom à un nouvel épisode marquant de cette 71e édition. Élégante dans sa robe subtilement transparente signée Guy Laroche, l'actrice et jeune maman a foulé le tapis rouge au bras de sa réalisatrice Vanessa Filho, mais aussi de Déborah François.

Non loin d'elle, Léa Seydoux et Kristen Stewart ont pris part et admiré le spectacle côte à côte, tout comme Clotilde Courau, Salma Hayek, Cécile Cassel, Agnès Varda, Lolita Chammah, Patty Jenkins (la réalisatrice de Wonder Woman), Ariane Ascaride, Ava DuVernay, Leïla Bekhti, Claudia Cardinale ou encore Anna Mouglalis, mais aussi la ministre de la Culture, François Nyssen, pas peu fière de cette incroyable réunion.

Pourquoi 82 ? Ce chiffre a été retenu "pour les 82 films réalisés par des femmes invitées en compétition depuis la première édition du Festival", ont indiqué les organisateurs. Soit moins de 5% en 70 ans d'existence. Très scénographiée, cette montée a été marquée par un arrêt prévu à la moitié des marches, en silence, "symbolisant combien l'intégralité des marches de l'échelle sociale et professionnelle leur est encore inaccessible", a indiqué le collectif 50/50 pour 2020 dans un communiqué. Les 82 femmes portaient d'ailleurs toutes un badge sur lequel on pouvait lire "50/50" pour la parité et l'égalité hommes/femmes.