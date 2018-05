Marion Cotillard : Dos nu, la "gueule d'ange" met la Croisette à ses pieds

Dans un entretien accordé cette semaine à Grazia, Marion Cotillard évoquait sans langue de bois son rapport avec ses enfants et la question du rejet, abordé dans Gueule d'Ange. "Si mes enfants me rejettent un jour, j'aurai forcément une responsabilité là-dedans et il faudra que je la regarde en face. (...) Mes enfants ont le droit de me rejeter, de ne pas m'aimer et si jamais cela devait arriver, je serais heureuse qu'ils me le disent, parce que cela me permettrait d'avancer. J'avance avec eux. Ils sont mes maîtres, moi je suis leur guide et une source d'amour", confiait-elle avec sagesse. Sur son personnage, elle avait ajouté : "Je me suis demandé comment c'était humainement possible d'abandonner son enfant. Quand j'ai lu le film de Vanessa, j'ai compris cette femme grâce à la réflexion que j'avais eue et j'ai eu envie d'aller plus loin".