Alain Clert : Mort du producteur de la série Engrenages

La télévision a perdu un grand producteur ! Le 29 mai 2018, Alain Clert est mort à l'âge de 77 ans. Depuis plus de dix ans, il exprimait son talent et sa créativité derrière la caméra. On lui doit notamment Engrenages, la série à succès de Canal+. Très polyvalent, il avait également produit Pause Café (TF1), Sur le fil (France 2), Avocats & associés (France 2), Les Chevaliers du ciel ou encore Mongeville (France 3).

Avant de devenir un producteur reconnu dans la profession, Alain Clert a commencé sa carrière comme assistant de production à la Société des films Caravelle (1966-1971). Il a ensuite occupé les fonctions de Président du conseil de surveillance de la société de production de fiction Son et Lumière (2013-2017) ainsi que de Président de l'Association des producteurs de fiction (2001-2003).

Acclamé dans le milieu, Alain Clert avait également reçu le Prix du producteur français de télévision en 1999 puis celui du producteur de fiction en 2005.