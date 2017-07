Alain Delon crée la surprise au Sénat avec Cyril Viguier

Alain Delon est souvent là où on ne l'attend pas. Bientôt au parloir d'une prison pour rendre visite à Marc Hornec, l'iconique acteur français était aussi au Sénat le 20 juillet 2017. Pour fêter la dernière émission de la saison de Territoires d'infos, qu'il présente chaque matin sur Public Senat, Cyril Viguier, ami de très longue date de Delon, l'avait convié à déjeuner en compagnie de la sénatrice de Marseille Samia Ghali, qui souhaitait connaître l'acteur français.

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'arrivée inopinée d'Alain Delon au Sénat - une première pour lui - a fait sensation. L'acteur du Guépard et de La Piscine a notamment déjeuné au restaurant privé du Palais du Luxembourg, bondé ce jour-là de ministres et de sénateurs présents avant la séance des questions d'actualité au gouvernement.

"On a parlé de cinéma, de la vie, de la politique. C'était très intéressant", a raconté Samia Ghali, sénatrice des Bouches-du-Rhône et maire des 15e et 16e arrondissements de Marseille. Alain Delon et la jeune femme ont également évoqué leur amour pour la cité phocéenne dans laquelle Delon a habité dans les années 1970. L'acteur a d'ailleurs promis de venir pour la projection anniversaire de Borsalino, un film tourné en 1968 (l'année de naissance de Ghali). Il a également accepté l'invitation de Samia Ghali à venir à Marseille avant la fin de l'année pour y faire la tournée des quartiers Nord à ses côtés. "Les Marseillais vous aiment et vous le diront", lui a dit la sénatrice. La sénatrice, sous le charme, a écouté l'acteur évoquer L'Insoumis, le premier film qu'il à tourné à Marseille pour la MGM en 1964 !

Salué au côté de Cyril Viguier par de nombreux membres de l'hémicycle, Alain Delon a ensuite été admirer les célèbres dorures de la Salle des Conférences du Palais du Luxembourg. Il a assisté à la traditionnelle séance des questions au gouvernement, ce qui en a surpris plus d'un, dont Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des territoires, qui lui a demandé qui il était avant de le reconnaître et de s'excuser. "Le Sénat est la plus belle institution de la République", a déclaré l'acteur en quittant la rue de Vaugirard.