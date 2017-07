Alain Delon et Valérie Trierweiler : Réunion complice au restaurant

Devenus très proches il y a maintenant quelques années, Alain Delon et Valérie Trierweiler se sont récemment réunis à l'occasion d'un déjeuner organisé dans l'un de leurs restaurants fétiches, Le Berkeley. Le 1er juillet dernier, c'est donc avenue Matignon que l'acteur de 81 ans et la journaliste et écrivain de 52 ans ont attiré l'attention des photographes, quelques instants après leur sortie de rendez-vous.

Entourés d'amis, le monstre du cinéma français et la journaliste de Paris Match ont été vus en train d'échanger quelques mots complices, tandis que Valérie Trierweiler s'apprêtait à regagner son véhicule. En avril 2014, le duo avait été repéré pour la première fois aux abords de ce restaurant chic du 8e arrondissement de la capitale. Des rumeurs d'idylle avaient par ailleurs été démenties par le comédien. "Après notre repas, je l'ai simplement raccompagnée à sa voiture. Si j'éprouve une certaine affection pour elle, notre relation est sans équivoque aucune. Et puis entre nous, si j'avais dû l'emmener pour un déjeuner amoureux, croyez-vous vraiment que je serais allé dans ce quartier, dans ce restaurant, en pleine semaine ?", avait-il déclaré à VSD.

Alain Delon et Valérie Trierweiler se sont rapprochés après la séparation très médiatique de l'ex-première dame de France avec l'ancien président de la République François Hollande. L'acteur n'était effectivement pas resté insensible au tourbillon qu'avait subi la journaliste après sa douloureuse rupture, suite aux révélations de la liaison du chef d'Etat avec Julie Gayet. Stupéfait, Alain Delon avait même décroché son téléphone pour discuter avec la femme blessée : "Disons que j'ai trouvé le procédé pour le moins cavalier", avait-il glissé.

De son côté, l'auteure du roman Le secret d'Adèle (paru le 17 mai dernier aux éditions Les Arènes) avait affirmé dans son livre coup de poing Merci pour ce moment qu'elle avait reçu un soutien inattendu en la personne d'Alain Delon, elle qui a été délaissée par ceux qu'elle connaissait le mieux. "De l'Elysée, je ne reçois que trois messages de conseillers. Tous les autres sont aux abris. Je suis déjà traitée comme une paria. (...) Ceux que je connais le mieux sont aux abonnés absents. Leur silence sera plus criant encore lorsque je lirai les messages venus de l'autre camp, de Claude Chirac, de Carla Bruni-Sarkozy, de Cécilia Attias, de Jean-Luc Mélenchon, d'Alain Delon et de tant d'autres", pouvait-on lire dans son ouvrage.