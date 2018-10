Alain Ducasse miraculé après un crash d'avion : "Une année entière à l'hôpital"

Le 27 septembre 2018, Alain Ducasse a inauguré un nouveau projet à Paris, sa péniche-restaurant Ducasse sur Seine. Tout électrique, le bateau-mouche a été conçu par l'architecte Gérard Ronzatti et a la capcité d'accueillir 200 personnes à son bord, permettant d'offrir aux gourmands une balade d'environ deux heures au pied des plus grands monuments de la capitale. Pour ce grand baptême, le chef distingué de trois étoiles au guide Michelin avait pu compter sur le soutien de son épouse Gwénäelle Guéguen mais aussi sur celui de nombreuses personnalités. Maud Fontenoy, Stéphane Bern et Patrick Bruel étaient présents, tout comme la maire de Paris Anne Hidalgo.

Cette incroyable carrière qui a conduit à la création d'un groupe composé de 2 000 collaborateurs aurait pu ne jamais durer. Pour le magazine Society du 18 octobre 2018, Alain Ducasse revient sur la tragédie dont il a été victime en 1984. Alors qu'il se rendait à Courchevel – il venait de décrocher sa deuxième étoilé –, il a failli perdre la vie dans le crash de son avion privé. Par miracle, l'homme aujourd'hui âgé de 62 ans, et de 27 ans au moment des faits, s'en est sorti et il est le seul. Ce terrible accident a été suivi d'"une année entière à l'hôpital" durant laquelle il dit avoir été "désocialisé." "Tout à coup plus rien, le téléphone ne sonne plus. Les journées à l'hôpital, c'est 25 heures, pas 24, c'est long. C'est le vrai temps long", confie-t-il à Society.

Face à l'importance de ses blessures, beaucoup ont envisagé le pire : "Les gens pensaient que je n'allais jamais remarcher, jamais revoir." Alain Ducasse s'est alors battu pour remonter la pente et mener à bien le projet qu'il avait élaboré avec ses amis disparus dans le crash. Durant sa longue hospitalisation, le chef s'est fixé un objectif : celui de continuer à cuisiner jusqu'à l'obtention d'une troisième étoile. Un défi plus qu'accompli puisqu'il possède plusieurs établissement triplement étoilés dont Le Plaza Athénée à Paris et Le Louis XV à Monaco.

L'intégralité de l'interview d'Alain Ducasse est à retrouver dans Society en kiosques le 18 octobre 2018.