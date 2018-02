Alain Souchon réuni avec ses fils Pierre et "Ours" : Émouvants et déchaînés !

Cette année encore, Pierre Souchon, fils d'Alain, n'a pas failli à sa mission en organisant le concert 2 générations chantent pour la 3e pour cette nouvelle édition du gala annuel de l'Association pour la recherche sur Alzheimer. Et bien sûr, il a pu aussi compter sur le soutien de son clan – son père Alain et son frère Charles connu sous le nom d'artiste d'Ours. Car la famille a été confrontée à la terrible maladie d'Alzheimer : la maman de l'interprète de Foule sentimentale en était atteinte...

Sur la scène de la salle Pleyel le 12 février à Paris et devant une salle comble où se trouvaient une foule de personnalités, les Souchon ont fait vibrer les coeurs pour la bonne cause. Ils étaient entourés d'autres artistes : Eddy Mitchell – avec qui Alain Souchon était déchaîné ! –, Sandrine Kiberlain, Nolwenn Leroy, Olivia Ruiz, Benjamin Biolay, Vincent Delerm et Laurent Gerra.

Le professeur Bruno Dubois et le docteur Olivier de Ladoucette, ainsi que la fameuse prof de gym très impliquée dans la lutte contre Alzheimer, ont eu le plaisir de voir récompenser les chercheurs Erik Portelius et Bart de Strooper. En effet, la Fondation pour la recherche sur Alzheimer a pour objectif de participer au développement de la recherche dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et des syndromes apparentés en France et au-delà des frontières. Dans le cadre de la réalisation de cet objectif, la Fondation a créé en 2011 le Grand Prix Européen de la Recherche puis celui du prix Européen Jeune Chercheur-SCOR 2017.