Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot, des Bronzés au top avec leurs amoureuses

Pour sa 13e édition, l'association pour la recherche sur Alzheimer a une nouvelle fois fait salle comble lors du concert caritatif organisé à la salle Pleyel à Paris le 12 février. De nombreuses personnalités françaises ont fait le déplacement pour soutenir la lutte contre la maladie de cette fondation, organisation reconnue d'utilité publique. C'est ainsi qu'on a pu avoir le plaisir de voir trois stars du Splendid : Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot et Marie-Anne-Chazel.

Les deux premiers, qui ont joué dans les plus grandes comédies françaises, sont venus accompagnés de leurs moitiés respectives, Hélène et Patricia. Marié depuis plus de quarante ans et parents ensemble de trois enfants, le séducteur des Bronzés, très impliqué dans plusieurs domaines de santé, et son épouse sont toujours aussi complices. De son côté, le célèbre moustachu – désormais barbu – a posé avec plaisir avec celle qu'il a épousée au mois de juillet 2016.

Autre figure de l'humour, Pascal Légitimus avait lui aussi fait le déplacement, tout comme l'inoubliable prof de gym Véronique de Villèle, membre active de la Fondation. On a également pu croiser Caroline Barclay, Stéphane Plaza, Leïla Kaddour-Boudadi, Philippe Poivre, et Mathilde Vitry (la fille de Sylvie Joly), Agathe Natanson, Jean-François Balmer, le couple formé par Caroline Faindt et Zinedine Soualem, Jean-Claude Blanc et sa femme Stéphanie, la mairie du 8e arrondissement Jeanne d'Hauteserre, Pascal Desprez, Michel-Édouard Leclerc et l'impératrice Farah Pahlavi d'Iran (Farah Diba).

Le professeur Bruno Dubois et le docteur Olivier de Ladoucette ont eu le plaisir de voir les chercheurs Erik Portelius et Bart de Strooper récompensés. En effet, la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer a pour objectif de participer au développement de la recherche dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et des syndromes apparentés en France et au-delà des frontières. Dans le cadre de la réalisation de cet objectif, la Fondation a créé en 2011 le Grand Prix Européen de la Recherche puis celui du prix Européen Jeune Chercheur-SCOR 2017.