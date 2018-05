Alan Rickman "frustré" dans Harry Potter : Des révélations étonnantes...

Mondialement célébré pour sa performance dans le costume du professeur Rogue dans la saga Harry Potter, Alan Rickman est adulé par les fans de la franchise. Pourtant, l'acteur britannique disparu en janvier 2016 n'a pas toujours était en odeur de sainteté avec le directeur des Serpentard. Non pas parce qu'il n'appréciait pas le personnage, mais parce qu'il avait des regrets à propos de son temps de présence à l'écran et de la manière d'exploiter Rogue, personnage on ne peut plus important dans les livres de J.K. Rowling.

Dans des lettres trouvées dans 38 boîtes dans lesquelles on figurent également scénarios, photos, mails de fan et autres correspondances, la frustration d'Alan Rickman est évoquée à deux reprises. Dans une première note, datant de la sortie du 2e opus La Chambre des Secrets, c'est le producteur David Heyman qui lui écrit. "Merci d'avoir fait d'Harry Potter et la Chambre des Secrets un succès. Je sais que tu es frustré, mais sache s'il te plaît que tu es une partie intégrante de ces films. Et que tu es incroyable", peut-on lire.

Dans une autre lettre, intitulée Dans la tête de Rogue et écrite pendant la production d'Harry Potter et le prince de sang mêlé (assurément le plus important narrativement en ce qui concerne Rogue), Rickman s'en prend frontalement à David Yates, le metteur en scène des trois derniers opus de la franchise à succès. "C'est comme si le réalisateur David Yates avait décidé qu'il n'était pas primordial dans le déroulement des choses, c'est-à-dire pour attirer l'intérêt du public adolescent", déplore-t-il, sans savoir que Yates allait en dire plus sur Rogue dans Les Reliques de la Mort. Des confessions qu'il n'avait jamais faites en interview par exemple. Ces lettres ont été mises aux enchères, et les archives ont été estimées à 1,2 million de dollars.

Pourtant, si Alan Rickman était frustré, ce n'était pas le cas de J.K. Rowling. Pour l'auteure de la saga littéraire, l'acteur vu dans Love Actually et Die Hard avait "rendu justice au personnage le plus complexe" d'Harry Potter et elle l'en remerciait.