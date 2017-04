Alejandro Santo Domingo et Lady Charlotte Wellesley attendent un bébé

Si la princesse Caroline de Hanovre vient de devenir grand-mère à nouveau avec l'arrivée d'un nouveau membre dans le clan Casiraghi, premier enfant de Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo, ce sont à présent les puissantes familles Santo Domingo et du duc de Wellington qui se réjouissent.

A 40 ans, Alejandro Santo Domingo se prépare à devenir cet été papa : sa femme Lady Charlotte Wellesley, 25 ans, est en effet enceinte de leur premier enfant et en est au quatrième mois de grossesse, dont le terme est estimé vers fin juillet-début août. Il se murmure que ce serait un garçon...

L'heureuse information, révélée par l'édition colombienne de l'hebdomadaire ibérique Hola!, survient alors que le couple fêtera le 28 mai son premier anniversaire de mariage, un an après ses noces célébrées à Íllora, près de Grenade, en Andalousie, puis au domaine La Torre, propriété du duc de Wellington, père de Charlotte, en présence de nombreuses figures du gotha - du prince Charles et de la duchesse Camilla, amis des parents de la mariée, à Tatiana Santo Domingo, nièce du marié, et son mari Andrea Casiraghi, en passant par Eva Herzigova et son époux Gregorio Marsiaj ou encore le chanteur James Blunt et sa femme Sofia.

Les deux familles sont enchantées de cette perspective, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce bébé naîtra sous les meilleurs auspices : sa maman est la fille cadette de Charles Wellesley, 9e duc de Wellington, descendant du vainqueur de la bataille de Waterloo, pair du Royaume-Uni et grand d'Espagne, et de son épouse la princesse Antonia de Prusse, arrière-petite-fille de l'empereur Guillaume II ; et son papa, diplômé de Harvard, est le fils du richissime homme d'affaires colombien Julio Mario Santo Domingo, qui a repris les rênes du groupe familial après le décès du paternel en 2011, soit une fortune estimée à plus de 5 milliards de dollars (avec des activités résidant pour l'essentiel dans les médias ibéro-américains et l'empire de la bière SABMiller).