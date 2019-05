Alesha Dixon est enceinte : la chanteuse bientôt maman pour la deuxième fois

La belle Alesha Dixon et son mari Azuka Ononye sont déjà parents d'une petite fille de 5 ans. Ils lui offriront bientôt un petit frère ou une petite soeur : la chanteuse et jurée de l'émission "Britain's Got Talent" est enceinte !

L'heureuse nouvelle de ce début de semaine concerne Alesha Dixon. La chanteuse et juré de Britain's Got Talent est enceinte de son deuxième enfant. Elle a été surprise par les présentateurs de l'émission... et trahie par son ventre rond ! À lire aussi Keira Knightley enceinte : l'actrice attend son deuxième enfant Amel Bent maman comblée mais critiquée : "Je suis chanteuse, pas mannequin" Meghan Markle enceinte : accoucher à domicile lui sera bientôt impossible Lundi 27 mai 2019, Alesha Dixon a participé à la demi-finale de Britain's Got Talent, diffusée en direct sur la chaîne itv, au Royaume-Uni. En début d'émission, les présentateurs Ant McPartlin et Declan Donnelly ont exécuté un numéro, à l'issue duquel la grossesse d'Alesha Dixon a été révélée. Vêtue d'une robe Alexandre Vauthier, la bombe de 40 ans a dévoilé aux spectateurs et téléspectateurs son baby bump déjà bien formé.

Alesha Dixon et son mari Azuka Ononye accueilleront bientôt leur deuxième enfant. Le couple est déjà parent d'une petite fille, Azura, âgée de 5 ans. Ils sont mariés depuis 2017.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater

En vidéos