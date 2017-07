Alessandra Ambrosio : Rentrée de vacances et bichonnée par ses enfants

Toutes les bonnes choses ont une fin, y compris les vacances ! Alessandra Ambrosio et son fiancé en ont fait la triste expérience en quittant Ibiza. De retour à Los Angeles, le couple retrouve ses deux enfants, Anja et Noah, aux petits soins pour leurs parents sportifs...

Alessandra Ambrosio et Jamie Mazur ont été photographiés près de leur maison dans le quartier huppé de Brentwood, à L.A., samedi 22 juillet 2017. Les amoureux, assortis en t-shirts blancs et shorts rouges, rentraient d'une promenade à pied sur les hauteurs de la Cité des Anges. Ils ont été accueillis par Anja et Noah Ambrosio Mazur... et deux verres de limonade. Une boisson fraîche préparée avec amour par les deux enfants de 8 et 5 ans, qu'Alessandra Ambrosio et Jamie Mazur ont sirotée avec plaisir.

Quelques jours plus tôt, Alessandra et Jamie profitaient de vacances sans enfants en Méditerranée. Le top model brésilien de 36 ans, son chéri et plusieurs amis y ont mené un boat trip et fait étape sur les îles de Mykonos, en Grèce, et d'Ibiza, dans les Baléares, en Espagne.

À Los Angeles, Alessandra Ambrosio remplace le yacht de son séjour et les plages européennes par la piscine de sa villa.

Irrésistible en maillot de bain, l'égérie de Victoria's Secret prolonge son bain de soleil et régale ses admirateurs...