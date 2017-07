Alessandra Ambrosio torride à la plage : elle s'affiche toujours plus hot...

C'est d'ailleurs dans ce même maillot que la star a posté un cliché la mettant en scène assise sur des rochers au bord de l'eau, qui n'a pas manqué de faire rougir ses nombreux abonnés. On la découvre en pleine session bronzage. Si la couleur du modèle met parfaitement en valeur son teint hâlé, il ne manque pas non plus de sublimer sa ligne.

Quelques heures plus tard, Alessandra Ambrosio publiait une photo d'un nouvel ensemble. Cette fois-ci, c'est en mode party sur un bateau qu'on la découvre vêtue d'un deux-pièces blanc et d'un chapeau de paille à la main, mais toujours aussi sexy... Une véritable cowgirl.

Accompagnée de deux autres jeunes femmes tout aussi charmantes, l'ange de Victoria's Secret a fait sensation sur la Toile !