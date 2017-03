Alessandra Ambrosio : Canon en bikini, elle fête l'arrivée du printemps

C'est aujourd'hui, lundi 20 mars, que débute le printemps ! Alessandra Ambrosio fête son arrivée en apparaissant dans une vidéo de charme. Irrésistible en bikini, la bombe brésilienne donne à la planète mode une envie de Spring Break...

Connu pour ses torrides calendriers de l'Avent, LOVE célèbre un autre événement : le début du printemps. Le magazine britannique a pour cela mis en ligne une vidéo réalisée par le photographe Doug Inglish, mettant en scène Alessandra Ambrosio. Le top model de 35 ans y exécute un imparable numéro de charme en bikini rouge, un maillot dont elle finit par retirer le haut.

Dans une baignoire ou une piscine, Alessandra se sent comme un poisson dans l'eau ! Elle use de cette aisance en figurant dans un autre film, pour sa marque de vêtements. ále by alessandra profite également de la nouvelle saison et lance une collection sexy et vivante.

Madame Ambrosio la porte avec style et sensualité et retrouve ainsi sa double casquette de créatrice et égérie.