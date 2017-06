Alessandra Sublet : Sa réponse au tacle du "vieux" Thierry Ardisson !

Thierry Ardisson et Alessandra Sublet ne sont pas près d'enterrer la hache de guerre. Lors d'un entretien accordé à Télé Câble Sat, l'animateur de Salut les Terriens ! a taclé la jolie brune. Sur Twitter, elle a aussitôt répliqué.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Alessandra Sublet a semblé plutôt amusée. En effet, elle a partagé un article relatant les propos de Thierry Ardisson à son propos avec en légende, les quelques mots suivants : "Saperlipopette le vieux a encore frappé #amoureuxfou #ardisson." Plus encore, l'ex-animatrice de C à Vous a changé sa bannière sur le site de micro-blogging. Cette nouvelle image est un montage d'elle et de l'animateur en guerre.