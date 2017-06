Thierry Ardisson se paie Alessandra Sublet, "au chômage" : "J'avais raison"

Thierry Ardisson et Alessandra Sublet n'en finissent plus de se lancer des piques. En effet, les deux animateurs du PAF enchaînent tacles et critiques par médias interposés. Lors d'un récent entretien accordé à nos confrères de Télé Câble Sat, à l'occasion de la soirée rétrospective lui rendant hommage samedi 24 juin sur C8, l'animateur de Salut les Terriens ! en a remis une couche.

Questionné sur le mercato télé, Thierry Ardisson s'est penché sur le cas de la jolie brune, qui officie sur Europe 1 dans l'émission La Cour des grands. "Je constate qu'Alessandra Sublet est sortie du jeu. J'avais malheureusement raison de dire à l'époque qu'elle n'avait rien à faire sur France 5, la chaîne de la culture et de la connaissance, a lancé l'animateur de 68 ans. Elle avait répondu que j'étais vieux, jaloux, en fin de carrière. Bien vu."

"Seuls Cyril Hanouna et Yann Barthès s'en sont sortis"

Loin de s'arrêter là, l'ex-animateur de Canal+ ayant fait son arrivée sur C8 s'est exprimé sur les carrières de ses collègues, adressant une nouvelle pique à Alessandra Sublet. "Fogiel s'est écroulé, Cauet on n'en parle plus, Castaldi, on voit où il est, Sublet est au chômage... Dans les nouveaux, seuls Cyril Hanouna et Yann Barthès s'en sont sortis", a-t-il estimé. Et de poursuivre en qualifiant Quotidien d'un peu "bobo" et "bisounours".

Et le sniper n'a épargné personne. En effet, Thierry Ardisson a également évoqué Stéphane Guillon qui "[l']énerve quand il critique Bolloré sur le plateau de C à Vous". "Sur le Service public, il ne serait pas payé pareil, a-t-il ajouté. Mais il est drôle, il rebooste bien l'émission à 20h30. Je vois toujours l'intérêt supérieur de l'émission."

Dans la foulée, Thierry Ardisson a été amené à réagir au canular téléphonique jugé homophobe diffusé dans l'émission de Cyril Hanouna Radio Baba. "Il a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. Maintenant, faire une affaire pour ça... Cyril ne mérite ni tant d'honneur ni tant d'indignité", a-t-il lancé. Enfin, l'époux d'Audrey Crespo-Mara a estimé que "ce n'était pas très drôle, mais [que] la riposte [était] disproportionnée".