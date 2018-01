Alex Pall (The Chainsmokers) : Humilié par son ex, il se sent "misérable"

Alex Pall, le DJ qui forme la moitié du duo The Chainsmokers, a récemment été accusé d'infidélité par sa désormais ex-compagne, Tori Woodward, laquelle a publié des photos et des vidéos sur la Toile. Jusqu'à présent silencieux, il a fini par réagir...

C'est encore une fois le site TMZ qui a réussi à faire parler le musicien de 32 ans. Alors qu'il était à l'aéroport de Los Angeles, où il prenait un avion en direction de Doha au Qatar, pour un concert, Alex Pall a bien voulu dire quelques mots. "Ça va me faire du bien d'être loin du pays", a-t-il d'abord dit. Se déclarant "misérable" depuis les révélations le concernant, il a cependant été beau joueur avec son ex. "Elle mérite le meilleur. Je ne lui souhaite rien d'autre que le meilleur. Elle mérite un mec mieux que moi", a-t-il lâché. Et d'ajouter qu'il apprend aujourd'hui "à être une meilleure personne et à prendre soin des gens qui nous aime".

Tori Woodward, étudiante en droit avec laquelle Alex Pall été quatre ans en couple, n'avait pas mâché ses mots pour accompagner la diffusion de clichés montrant l'artiste embrassant une autre femme. "Alex est dégoûtant. Les hommes sont des déchets. Ne l'oubliez pas", avait-elle déclaré.

Thomas Montet