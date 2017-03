Alexandra Lamy : Ce qui l'a blessée quand Jean Dujardin a reçu son Golden Globe

En 2012, Alexandra Lamy partage avec celui qui était à l'époque son mari une folle aventure américaine : la course aux Oscars pour le film The Artist. Jean Dujardin est nommé dans une foule de remise de récompenses outre-Atlantique. Pour ce périple, la comédienne française a montré tout son enthousiasme. Cinq ans plus tard, maintenant divorcée, la star française revient pour Le Figaro sur cette époque particulière de sa vie.

"Quand il a eu son Oscar, c'était extraordinaire. La situation était hors norme. C'était obligatoire qu'on ne me parle plus de mes projets et uniquement de lui. Je l'ai accepté, je ne me suis jamais plainte. J'étais très heureuse pour lui", explique Alexandra Lamy, répétant ce qu'elle avait déjà pu dire aux médias quand on lui demandait si elle était jalouse du succès de Jean Dujardin.

J'ai juste été blessée par une émission de télévision...

Solide comme un roc face à l'attention médiatique que recevait son époux de l'époque, Alexandra Lamy reconnaît que tout n'était pas simple : "J'ai juste été blessée par une émission de télévision qui m'a bien cassée car j'avais filmé mon mari aux Golden Globes avec mon téléphone portable. Les producteurs ont reçu tellement de lettres de protestation qu'ils sont venus s'excuser." On ne saura pas quelle émission en particulier est concernée, mais toujours est-il que les projecteurs braqués sur elle, épiant ses moindres gestes, ont été épuisants.

Je me suis longtemps sentie "collée" à ça.

Un peu plus d'un an après la folie des Oscars, le couple se sépare. Avec le recul, Alexandra Lamy, qui a tourné la page en s'installant avec sa fille Chloé à Londres et qui a retrouvé l'amour, peut analyser la situation avec sérénité et lucidité : "Cela a été une période très compliquée. Les comédiens ont des ego, ils veulent qu'on les aime. Deux personnes en couple qui font le même métier, cela fonctionne mais quand l'un décolle, cela devient compliqué. Je me suis longtemps sentie 'collée' à ça. Cela a été long pour en sortir. Aujourd'hui, je sais que c'est complètement fini. Les étiquettes 'actrice de comédie' et 'femme de' se sont décollées. Je suis redevenue Alexandra Lamy."

L'embarras du choix

La soeur d'Audrey Lamy mène tranquillement sa carrière, confirmant à chaque fois son aura populaire. La diffusion sur TF1 de son film Jamais le premier soir, le 12 mars, a remporté un franc succès (4,7 millions de téléspectateurs) et son nouveau rôle, irrésistible, dans la romance L'Embarras du choix promet d'attirer de nombreux téléspectateurs en salles. Ses projets à venir son également réjouissants : "Je vais par exemple être showrunner d'une série sur les camisards. Deux offres inattendues m'ont particulièrement fait plaisir. Mathieu Sapin, dont j'adore les BD, va réaliser son premier film. Il m'a proposé le rôle d'une femme politique retorse en campagne présidentielle. L'autre projet est un remake de Sideways, un road movie sur les routes du vin en France adapté et réalisé par Mélissa Drigeard où je jouerai aux côtés d'Emmanuelle Bercot."