Alexandra Lamy et Stéphane Plaza: Rencontres magiques dans Le Plus Grand Cabaret

Secoué par l'échec de son programme humoristique Le Grand Burlesque, qui a essuyé une volée de critiques acerbes à l'occasion de sa diffusion le 11 février, Patrick Sébastien a l'occasion de retrouver une bonne dynamique avec un nouveau numéro de son Plus Grand Cabaret du monde, samedi 25 février 2017.

Pour ce deuxième rendez-vous de l'année du programme au succès toujours incontesté après 17 saisons, suivi par plus de 3 millions de personnes en moyenne (et même bien plus lors de la soirée du réveillon), l'animateur sera comme toujours entouré d'invités du monde du divertissement prêts à s'exalter devant des numéros d'illusionnisme, de magie et de cirque spectaculaires créés par des artistes venus du monde entier. Certains d'entre eux seront même mis à contribution.

Ce sera tout particulièrement le cas d'Alexandra Lamy : choisie comme marraine de ce numéro du Plus Grand Cabaret (après la truculente Chantal Ladesou en janvier), l'actrice prochainement à l'affiche du film L'Embarras du choix, primée pour ce rôle au Festival de l'Alpe d'Huez, partagera notamment un moment privilégié avec Bellini, entraînée dans sa magie comique. Elle ne sera pas la seule à payer de sa personne : alors qu'il fait ce 24 février son retour sur les planches parisiennes (celles des Bouffes parisiens) pour la reprise de la pièce de théâtre plébiscitée Le Fusible et que son livre d'anecdotes Net vendeur ! est en librairies, le plus célèbre agent immobilier de France, Stéphane Plaza, rejoindra sur scène la voltigeuse Andreeva Maria. Pourvu qu'elle ne mette pas au défi le trublion du PAF, roi des chutes improbables sur les chantiers de Maison à vendre sur M6 !

Maître de cérémonie toujours enthousiaste à l'idée de partager avec ses convives les numéros éclectiques qu'il a dénichés, Patrick Sébastien recevra aussi Gérard Jugnot, à quelques semaines de la sortie (le 12 avril) de son nouveau film C'est beau la vie quand on y pense, les acteurs Medi Sadoun, qui fait en ce moment partie de l'aventure Alibi.com avant de tenir à partir du 8 mars le premier rôle de Baby Phone d'Olivier Casas, et Antoine Duléry, bientôt dans les salles obscures lui aussi dans Chacun sa vie (15 mars) et Bienvenue au Gondwana (12 avril), l'inimitable Julien Lepers, qui renoue avec la folie des questions à l'occasion du Lepers Quizz Tour dans les casinos du Groupe Partouche, la ravissante miss météo de France 2 Chloé Nabédian, qui évoquera peut-être son combat contre la gliomatose cérébrale chez l'enfant en tant que marraine de l'association Franck, un rayon de soleil, la présentatrice de La Quotidienne sur France 5 Maya Lauqué, le chorégraphe Kamel Ouali, l'humoriste Noëlle Perna ou encore Sophie Darel, qui publiait l'automne dernier des mémoires pleins de son franc-parler, Moi vieillir ? Plutôt crever.