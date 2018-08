Alexandra Rosenfeld et Valérie Bègue mamans gagas : En famille avec leurs filles

On le sait, les Miss forment une grande famille. Surtout en ce qui concerne Valérie Bègue (32 ans) et Alexandra Rosenfeld (31 ans). Rien d'étonnant pour ces amies de longue date au vu de leurs parcours similaires. En effet, toutes deux ont été élues Miss France, en 2006 pour Alexandra et en 2008 pour Valérie, et toutes deux ont donné naissance à une fille avant de vivre une douloureuse séparation avec leur compagnon.

Pour rappel, Alexandra Rosenfeld accueillait Ava (7 ans) en 2010, née de son mariage avec le joueur de rugby Sergio Parisse. Malheureusement, leur amour n'aura duré que trois ans, divorçant en 2013. Quant à Valérie, c'est le nageur Camille Lacourt qui a fait chavirer son coeur. Ensemble, ils sont les heureux parents de Jazz, 5 ans. Mais, la jolie brune rencontre la même désillusion. Au bout de trois ans de mariage, le couple se sépare. Preuve que le lien d'Alexandra Rosenfeld et Valérie Bègue est fort, chacune est marraine de la fille de l'autre.

Ces épreuves de la vie ont forgé le caractère des anciennes reines de beauté, mais cela leur aura aussi permis de se rapprocher au point de passer leurs vacances ensemble. Mercredi 8 août, Alexandra et Valérie ont fait une apparition remarquée sur les réseaux sociaux en s'affichant au bord de la plage d'Agde en compagnie de leurs filles. Une adorable photo de "famille", comme l'indique Alexandra Rosenfeld en légende.

Sans surprise, cette publication a fait fondre les internautes, qui ont commenté en masse en un temps record : "Magnifique petite famille", "Quatre divines beautés", "La famille des miss est vraiment géniale", "Très belles mamans", "Les mères et filles!! Superbes"...