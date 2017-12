Alice Belaïdi topless : Ardente, sensuelle et glamour, une vraie femme fatale !

Vue en 2017 dans le très réussi L'Ascension et dans Si j'étais un homme, Alice Belaïdi cartonne également... sur les réseaux sociaux. Très régulièrement, la jolie jeune femme de 30 ans s'y distingue par des posts très éclectiques, allant du propos engagé pro-cannabis à des photos d'elle en bikini, chose qu'elle s'était refusée à faire jusqu'ici. Dernièrement, c'est un shooting olé-olé qui a fait grimper la température sur Instagram.

La chérie de Gianni Giardinelli (le comédien et ex d'Enora Malagré) a commencé dimanche 10 décembre en postant une très belle photographie artistique d'elle, seins nus et cigarette en main, les cheveux mouillés et un rouge saillant pour faire ressortir des lèvres pulpeuses. Glamour et sensuelle, Alice Belaïdi met en scène un "dimanche embrumé" et loue son "supra talentueux" auteur, Romain Rigalinsta. Et comme elle est très fière ce shooting, elle a continué en dévoilant un nouveau cliché d'elle dans une baignoire, puis sur un canapé où on la retrouve à nouveau topless.