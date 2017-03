Alicia Aylies (Miss France 2017) dit tout : Son style d'hommes, la maternité...

Jeudi 30 mars 2017, Alicia Aylies était l'invitée de Purepeople.com lors d'un Facebook Live. À cette occasion, notre sublime Miss France 2017 a levé brièvement le voile sur son intimité, ses projets et ses goûts en matière d'hommes face à Laurent Argelier.

Si Alicia (18 ans) n'a évidemment pas souhaité révéler si elle était oui ou non célibataire, l'ex-Miss Guyane 2016 a tout de même accepté d'en dire plus sur la possibilité d'avoir un chéri quand on porte la fameuse écharpe. "Par rapport à l'expérience des anciennes Miss France, je peux voir que oui, c'est possible. En dehors de Miss France, on a quand même une vie privée, chacune la gère un peu comme elle veut. On a quand même un peu de temps pour nous !", a-t-elle assuré. Et de poursuivre sur son type d'hommes : "Physiquement, je n'ai pas de type d'hommes en particulier. Parfois, les hommes ne nous plaisent pas quand on les voit mais il y a un petit feeling quand on se parle qui se crée. Tout se joue au niveau du feeling ! Il faut me faire rire aussi."

Également interrogée sur ses objectifs du côté de sa vie de famille, Alicia Aylies a commenté : "Dans dix ans, j'ai 28 ans... Oui vers 28, 30 ans, ce serait bien de commencer à fonder une petite famille. J'aimerais avoir deux enfants, si je pouvais avoir des jumeaux, ce serait pas mal, comme ça, en une fois c'est réglé !" Et d'ajouter : "Je me vois bien aux États-Unis ! Ce serait bien."

Un Facebook Live que nous vous proposons de (re)découvrir ci-dessous :