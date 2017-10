Alizée et Grégoire Lyonnet : Un bébé, la "prochaine étape" ? Ils se confient

L'histoire d'amour entre Alizée et Grégoire Lyonnet est née devant les caméras de TF1, lors de la saison 4 de Danse avec les stars, en 2013. Depuis, les amoureux ne se quittent plus. En juin 2016, ils se sont même mariés. Plus d'un an après cette union, le couple enchaîne les projets. Auprès de nos confrères de Télé Star, Alizée et Grégoire Lyonnet s'expriment à ce sujet et évoquent même leur envie de faire un bébé.

"C'est la prochaine étape", lance d'ailleurs la chanteuse, déjà maman d'Annily (12 ans), née de ses amours avec son précédent compagnon, le chanteur et ex-candidat de Star Academy Jérémy Chatelain. De son côté, Grégoire Lyonnet explique ne pas être pressé : "Plus tard, on veut agrandir la famille, oui." Et d'ajouter : "Il ou elle fera ses premiers pas dans notre studio."

Les amoureux ont en effet ouvert leur école de danse à Ajaccio, en Corse, d'où est originaire Alizée. "On veut transmettre notre amour pour la danse aux Ajacciens, confie l'ancien danseur de DALS (TF1). Avec cette école de danse, on concrétise une envie commune. Elle a d'ailleurs été décorée par Emmanuelle Marcellin (architecte d'intérieur reconnue en Corse, ndlr) et Alizée."

Toutefois, pas question pour Grégoire Lyonnet de totalement lâcher DALS. Désormais chroniqueur pour Télé Star, il décrypte chaque semaine l'émission dans le magazine ainsi qu'en Facebook live pendant le prime. "Je pense être assez bien placé pour parler de DALS, que j'aime tendrement et qui a changé ma vie, estime-t-il. J'ai vu l'évolution de l'émission et je vais sûrement voir quelques détails qui passent inaperçus."

En bref, entre leur vie personnelle et professionnelle, les tourtereaux, qui confient s'aimer "encore plus que le jour de [leur] mariage", semblent on ne peut plus épanouis. "Avec ce projet, on continue d'avoir la chance de danser. Le jour où on arrêtera tout cela, on pourra se dire qu'on a déjà construit quelque chose", conclut Alizée.