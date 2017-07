Alizée: Son joli message à sa fille Annily, partie aux USA avec Jérémy Chatelain

Alizée et sa fille Annily entretiennent une relation mère-fille assez fusionnelle. Ainsi, quand la pré-adolescente de 12 ans passe une partie de ses vacances d'été aux Etats-Unis auprès de son papa Jérémy Chatelain, la chanteuse de 32 ans ne peut s'empêcher d'avoir une pensée pour sa princesse...

C'est dans ce contexte que, dimanche 30 juillet 2017, la compagne de Grégoire Lyonnet - son ex-partenaire de Danse avec les stars 4, qu'elle a épousé en juin 2016 en Corse - a publié une très jolie photo d'elle et sa fillette, immortalisées par Petra Bernardi Stevcikova, sur Instagram. "Amour éternel #mafille #mavie #complicité #family #love #proud #mymovelygirl", pouvait-on lire en légende du cliché en noir et blanc sur lequel on peut voir la jolie maman tout sourire, poussant un charriot depuis lequel sa "lovely girl" la regarde avec affection.

La veille, c'est Jérémy Chatelain, ancien élève de la 2e saison de la Star Academy (TF1), qui prenait le temps de publier une photographie en compagnie d'Annily. Après un passage par le restaurant Bubba Gump Shrimp Company de Santa Monica (un établissement inspiré par le film culte Forrest Gump), le tendre duo prenait la pose sous un ciel parfaitement bleu et au milieu des palmiers.

Une chose est sûre, la fille chérie d'Alizée et Jérémy Chatelain ne manque pas d'affection ni de preuves d'amour !