Alizée et sa fille Annily complices : De vraies "jumelles" !

Annily, la fille d'Alizée et de son ex-mari Jérémy Chatelain, est devenue une jolie jeune fille.

Mercredi 14 novembre 2018, la compagne de Grégoire Lyonnet a dévoilé une photo immortalisée en direct de son studio de danse à Ajaccio sur laquelle on la voit prendre la pose avec son adolescente de 13 ans. "My twin #mygirl", a écrit la star en légende de son selfie familial.

Exit la fillette dont on n'a vu que la silhouette durant des années, Annily est désormais une jeune adolescente qui s'assume, aussi grande et brune que sa célèbre maman, telle une vraie jumelle. Dans les commentaires de cette dernière publication, nombreux sont les internautes à avoir souligné cette ressemblance mère-fille. "Magnifique complicité", "On dirait vraiment des jumelles, c'est clair", "Vous êtes trop belles toutes les deux", "Oh on dirait deux soeurs toutes les deux, on ne sait même plus qui est la mère et qui est la fille, vous êtes belles !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, Annily est devenue grande soeur cette année. En mai dernier, Jérémy Chatelain et sa compagne Julie Favre ont en effet accueilli un petit garçon, Forest.