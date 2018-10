Alizée se dévoile divine sans maquillage avant ses concerts au Mexique

Les années passent et notre Alizée nationale continue de rayonner, même loin des studios d'enregistrement !

Ce dimanche 7 octobre 2018, la chanteuse des hits Moi... Lolita, J'ai pas vingt ans, J'en ai marre et plus récemment de Blonde a fait forte impression en publiant un cliché d'elle sans une once de maquillage sur son compte Instagram très suivi. "Week-end #nomakeup", a-t-elle simplement indiqué en légende du cliché qui a attiré pas moins de 30 000 like.

Bien entendu, de nombreux internautes se sont manifestés pour féliciter l'épouse du danseur Grégoire Lyonnet pour sa beauté. "Tu es si belle au naturel, je t'adore", "Sans maquillage, tu es toujours belle. La beauté au naturel, c'est le top", "Tu n'as jamais eu besoin de maquillage", "Tu ne vieillis pas, quel est ton secret Alizée ?", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Côté actualité, Alizée sera bientôt en concert... au Mexique. En effet, notre ex-lolita, très appréciée depuis de nombreuses années là-bas, chantera ses plus gros succès à Puebla le 13 octobre, en marge du Secret Fashion Show, et à Mexico le 14 octobre 2018. Un succès international qui ne se dément toujours pas !