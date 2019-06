Alma : Sa perche à son chéri Nazim Khaled sur le mariage...

Pour ses fans, ce n'était pas un secret mais, pour le grand public, c'était nettement moins connu : Alma est en couple avec Nazim Khaled. La jolie chanteuse de 30 ans, récemment invitée à un mariage, a déclaré sa flamme à son amoureux sur une publication Instagram, le 24 juin 2019.

"J'adore les mariages. Une célébration de l'amour, de l'engagement, de notre autre moitié, regarder dans la même direction toussatoussa #love @nazim_officiel", a écrit la chanteuse en légende d'une photo d'elle au côté de son amoureux Nazim. Une jolie manière pour l'interprète de Requiem - titre défendu sur la scène du 62e concours de l'Eurovision en 2017 - de tendre une perche à son chéri pour qu'ils passent à leur tour devant monsieur le maire ? La balle semble désormais dans le camp du chanteur et compositeur chouchou des stars de la chanson française, lui qui a signé Andalouse et Les yeux de la Mama de Kendji Girac ou J'ai cherché d'Amir.

Il y a deux ans, Alma répondait à une question sur sa vie privée, posée par Patrick Sabatier pour MFM Radio. "J'ai un homme idéal en tête, il reste plus qu'à voir si c'est viable. Je l'ai peut-être trouvé (...) Personne n'a fait le premier pas, c'était nous deux en même temps. Ça a été assez naturel oui, c'est très cool. Ce n'était pas un coup de foudre car on se connaissait depuis longtemps sans avoir eu aucun coup de foudre justement, on était des amis en fait !", disait-elle alors...

Récemment, le couple a été touché par une épreuve difficile : la disparition de son chien, un magnifique shiba inu, en plein Paris. "Perdu Nino, shiba inu mâle, vers les pelouses du Louvre [dans le 1er arrondissement de la capitale, NDLR] cet après-midi, merci pour votre aide, un partage et gardez les yeux ouverts si vous êtes dans les rues de Paris ce soir, merci beaucoup", avait écrit Alma le 12 mai, sous le coup de l'émotion. Malheureusement, elle ne semble pas l'avoir retrouvé.