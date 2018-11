Amanda Bynes : Addictions, dépression... l'actrice, requinquée, se confesse

De l'actrice Amanda Bynes, ces dernières années, on retenait surtout les frasques, nombreuses : pétages de plombs réguliers, allers et retours devant les tribunaux, engueulades avec ses proches, crises de paranoïa... Après un internement de force et une mise sous tutelle, la star de Ce que j'aime chez toi avait remis sa vie sur de bons rails. Elle fait le point.

Dans les pages de Paper, Amanda Bynes confie ainsi avoir fait une dépression en 2006, lors de la sortie de la comédie She's The Man. "Quand le film est sorti et que je l'ai vu, je suis entrée dans une profonde dépression pendant quatre à six mois car je n'aimais pas ce à quoi je ressemblais lorsque j'étais en garçon [elle prend la place de son frère jumeau dans le film, NDLR]. Je ne l'ai dit à personne", a-t-elle confié.

Son rapport au corps a souvent été un problème, surtout dans le milieu très concurrentiel d'Hollywood. Ainsi, quelques années plus tard, elle succombera à la même addiction qu'une autre jeune star prometteuse... Lindsay Lohan. Toutes deux consommeront longuement de l'Adderall. Un médicament dont elle avait entendu parler dans un article qui permettait, soi disant, de maigrir. "J'étais en mode : 'Bon, je dois mettre la main sur ce truc. (...) Je me souviens [en 2011, sur le tournage de Hall Pass, NDLR] en avoir pris une poignée et avoir eu la tête complètement détraquée, j'étais incapable de me concentrer sur mon texte ou de mémoriser quoi que ce soit", a-t-elle raconté. Là voilà virée du film, c'est alors le début des ennuis...

Dans le même temps, Amanda Bynes teste plusieurs drogues et se met à fumer de la marijuana. De moins en moins sollicitée, elle part en vrille et fait et dit n'importe quoi. On l'accuse même d'avoir tenté d'allumer un feu en pleine rue... "Vraiment, pour moi, mon comportement était dicté par la drogue et dès que j'arrêtais, je revenais à la normal. Je sais que mon comportement a paru étrange aux gens qui essayaient juste de comprendre ce qui n'allait pas", a-t-elle raconté. Sur Twitter, elle annonce sa retraite du cinéma et de la télévision et multiplie les frasques. On la retrouve à New York où elle semble vouloir reprendre des études avant de finalement la retrouver à Los Angeles.

Désormais suivie et encadrée, Amanda Bynes va beaucoup et garde espoir. "Je n'ai aucune peur du futur. Je suis passée par le pire, je me suis ouverte aux autres et j'ai survécu alors je me sens simplement prête à remonter la pente", a-t-elle assuré. Et la jeune femme de dévoiler qu'elle est "sobre depuis quatre ans".