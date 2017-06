Amanda Lear à la retraite : "Je viens de faire un burn-out"

Mannequin, chanteuse, comédienne, vedette du petit écran... Amanda Lear sait tout faire. L'ancienne égérie de Salvador Dali, qui a commencé en tant que modèle il y a plus de cinquante ans, est une personnalité reconnue pour ses talents, populaire et parfois controversée. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne laisse personne indifférent.

Sur les planches, comme à la télé, la célèbre sexagénaire brille de mille feux. Pourtant, et malgré sa grande notoriété, l'ancienne bimbo blonde des Grosses Têtes veut prendre sa retraite. Elle avait annoncé sa décision il y a quelques mois déjà, expliquant qu'elle s'éclipserait après la fin de sa tournée. Mais les journalistes de Libération nous apprennent qu'elle a finalement décidé d'avancer l'heure de son retrait.

Sur les conseils de son médecin, elle a dû annuler fin avril les dernières représentations de la Candidate, pièce dans laquelle elle cartonnait. "Le stress me rend malade", reconnaît-elle avant d'expliquer que c'est à cause de sa santé qu'elle se retire de la vie médiatique. "Je viens de faire ce qu'on appelle un burn-out. Un petit burn-out, mais quand même. Brusquement, le corps en a marre. Brusquement, on n'a plus envie. L'envie est finie", a-t-elle ajouté.

Depuis, Amanda Lear est partie vivre dans le Sud de la France, dans les Bouches-du-Rhône. Elle reste chez elle à Saint-Rémy-de-Provence à lire, peindre et regarder la télévision, entourée de ses onze chats. Un cliché auquel on a bien du mal à croire, surtout quand on connaît le personnage. D'ailleurs, son producteur semble tout aussi mitigé. "J'ai du mal à y croire", a-t-il reconnu, comme pour laisser une éventuelle porte ouverte au retour de sa protégée.

Coline Chavaroche