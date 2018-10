Amber Heard contre Johnny Depp : L'acteur prépare une sévère riposte

Après s'être battus par avocats interposés, Amber Heard et Johnny Depp se rendent désormais coup pour coup dans les médias. Dans une récente interview accordée à GQ, Depp se confiait pour la première fois et de manière très ouverte au sujet de son divorce d'avec Amber Heard et les accusations de violences de conjugales que la jolie blonde porte contre lui. L'acteur américain, que l'on retrouvera bientôt à l'affiche des Animaux Fantastiques 2, n'a pas mâché ses mots et a nié en bloc, assurant qu'il se battrait jusqu'au bout pour obtenir gain de cause.

La comédienne, récemment vue dans Justice League aux côtés d'Aquaman, n'a pas du tout apprécié la sortie publique de son ex-mari. "Il est scandaleux que GQ n'ait jamais interrogé les nombreuses personnes qui ont témoigné de la violence physique de M. Depp sur Mlle Heard avant de publier cet article", a déclaré le cabinet d'avocats de l'actrice à Page Six. "Si GQ avait fait un semblant d'enquête sur les déclarations de M. Depp, le magazine se serait vite rendu compte que ses affirmations étaient tout simplement fausses", a-t-il fait savoir, ajoutant que la star de Pirates des Caraïbes "a complètement ignoré l'accord de confidentialité signé par les deux parties". Selon eux, l'ex de Vanessa Paradis "continue de façon éhontée son abus psychologique sur Mlle Heard, qui essaie de faire une croix sur cette partie douloureuse de sa vie".

Riposte au tribunal

Si Johnny Depp n'a pas répondu à cette attaque, il a laissé ses avocats se charger d'une riposte, jeudi 4 octobre 2018. Sa défense, représentée par Adam Waldman, a ainsi assuré à E! News qu'il "se défendait tout simplement contre les fausses accusations persistantes de Mlle Heard", ajoutant que "Johnny Depp est victime d'abus violents" et que le mois prochain, son équipe compte présenter "au tribunal britannique des preuves évidentes de la violence commise régulièrement par Mlle Heard contre lui et des blessures sérieuses qui en ont résulté". "Nous soumettrons également des preuves accablantes montrant que Mlle Heard a falsifié les accusations d'abus contre M. Depp", a-t-il ajouté, en assurant qu'"un témoin oculaire, des preuves photographiques ainsi qu'un témoignage sous serment seraient bientôt présentés à la cour".

Et de conclure avec une nouvelle attaque frontale : "Pour ce qui est de l'accord de confidentialité dont se plaignent les avocats de Mlle Heard, Mlle Heard a enfreint cet accord avant que l'encre ne soit sèche, tout d'abord par un communiqué, puis avec un message d'intérêt public contre la violence conjugale où on l'a entendue dire : 'Comment cela peut-il m'arriver ?' prétendant donner des conseils à de vraies victimes [...] Le seul 'abus psychologique éhonté' vient de la manipulation cynique et continuelle par Mlle Heard de l'important mouvement #MeToo et de ses vraies victimes, qu'elle utilise sans arrêt à ses propres fins."

Johnny Depp a assisté à la première du film Richard Says Goodbye au Festival du Film de Zurich vendredi 5 octobre. Il avait le sourire...