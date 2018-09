Ambroise Michel quitte Cut : "J'adore mon personnage, mais..."

Ambroise Michel a pris une grande décision qui devrait attrister ses fans. Depuis 2013, l'acteur de 36 ans incarne Adil dans la série de France Ô. Il avait ainsi su rebondir après son départ de Plus belle la vie. Mais aujourd'hui, le beau brun souhaite voir si l'herbe est plus verte ailleurs comme il l'a annoncé à nos confrères de Télé Loisirs.

Ambroise Michel quitte en effet Cut à l'issue de la saison 6 qui sera diffusée à partir du 26 novembre 2018. "J'ai annoncé mon départ sur le plateau lors du dernier jour de tournage. J'adore mon personnage mais j'ai le sentiment d'être allé au bout de son histoire, de lui avoir apporté le maximum de ce que je pouvais", s'est-il justifié. On imagine donc que les scénaristes n'ont pas eu le temps de réserver une fin à son personnage.

Les téléspectateurs retrouveront prochainement Ambroise Michel à la télévision. Il a participé à deux séries que l'on retrouvera sur France 2 : Nina et Système D. Et récemment, il a démarré les tournages du téléfilm policier de France 3 La Malédiction de la buse. Il incarne le rôle principal. Le pitch ? Après avoir retrouvé le fils d'un riche propriétaire mort au fond d'un ravin, l'officier de police Juliette Gentil (jouée par Catherine Jacob) sera chargée de l'affaire et sera épaulée par le jeune enquêteur Zaccharia Bellême (Ambroise Michel).