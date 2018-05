Amel Bent, le coeur déchiré : Première séparation difficile avec sa fille Hana

Si Amel Bent ne s'est pas sentie de reprendre le fil de sa carrière musicale après la naissance de sa première fille, Sofia, en février 2016, préférant agrandir à nouveau la famille avec une seconde petite fille, Hana, née en octobre 2017, l'appel des studios s'est fait un peu plus intense après son deuxième accouchement. Ce retour devant le micro a donné naissance à un nouveau single intitulé Si on te demande qui tourne en radio depuis peu et reçoit un accueil chaleureux de ses fans. Et qui dit nouvelle actualité dit forcément promotion, et pas seulement à Paris, où elle habite avec ses deux princesses et son époux Patrick Antonelli.

Invitée de Cyril Hanouna lundi 14 mai 2018 pour son émission Touche pas à mon poste – revenant sur son duo raté avec Casanova lors de la finale de The Voice 7 remportée par la jeune et talentueuse Maëlle –, Amel Bent était attendue à Lyon ce mardi 15 mai. Un voyage promotionnel qui n'est pas sans déchirer le coeur de la chanteuse de 32 ans.

La star française a ainsi posté un poignant message avant de prendre le train. "J'ai déposé ma fille à la crèche, je vais prendre mon train pour Lyon et je sais que ce soir, pour la première fois depuis qu'elle est née, je ne la coucherai pas... comment vous dire", a-t-elle publié sur Twitter.