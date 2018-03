Amel Bent montre ses filles comme jamais : Jolie parenthèse musicale à trois

Avec une maman chanteuse, rien d'étonnant à ce que ses filles baignent dans la musique. Comblée par sa vie de famille marquée par l'arrivée de Sofia en février 2016 puis d'Hana un an et demi plus tard, en octobre 2017, Amel Bent partage certains moments privés avec sa communauté de fans.

Après s'être dévoilée en train de partager un câlin avec ses filles, la nouvelle jurée de The Voice Kids (TF1) a proposé une vidéo adorable le lundi 19 mars. En tenue décontractée pour profiter de ses enfants, Amel Bent est le témoin d'une scène très tendre. Son aînée Sofia danse avec sa petite soeur qu'elle tient par les mains avec beaucoup d'entrain. Un peu trop aux yeux de sa maman qui la rappelle gentiment à l'ordre. "Doucement, doucement", lui lance-t-elle en riant.