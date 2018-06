Amel Bent : Sa fille pousse à son tour la chansonnette !

L'heureuse mère de famille a filmé sa petite Sofia en pleine performance musicale. On peut apercevoir la fillette de 2 ans, en couche, en train de pousser la chansonnette avec une reprise toute personnelle du titre Chocolat, interprété à l'origine par Lartiste et Awa. "C H Ô C Ô L A R #àNePasConfondreAvecChocolat", s'est amusée à écrire sa maman en commentaire, tout en prenant soin de citer sa copine Awa. Sofia serait-elle déjà en passe de marcher sur les traces de sa chanteuse de mère ?