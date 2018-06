Amélie Mauresmo victorieuse à Roland-Garros, encouragée par ses enfants

Retrouver la terre battue de Roland-Garros doit forcément lui rappeler de nombreux souvenirs. SiAmélie Mauresmo n'a jamais remporté le tournoi parisien lorsqu'elle était sur le circuit professionnel, l'ancienne joueuse de 38 ans s'est rattrapée le 9 juin 2018. Alignée dans le Tournoi des légendes qui regroupe les retraités plus ou moins jeunes du tennis, l'ancienne numéro mondiale a atteint la finale des doubles femmes. Associée à une autre Française de la même génération qu'elle, Nathalie Dechy, Amélie Mauresmo s'est imposée face à la paire composée de la Belge Kim Clijsters et la Française Nathalie Tauziat 6-7, 6-4.

Ce sacre, la consultante de France Télévisions qui brigue le poste de capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis et de Fed Cup pour succéder à Yannick Noah ne l'a pas vécu seule. Ses enfants Aaron, 2 ans et demi, et Ayla, 1 an, étaient tous les deux présents. D'abord en tribunes pour regarder son match puis sur le court pour vivre avec elle la remise de son trophée. Fière de ce nouveau moment tennistique en famille, Amélie Mauresmo en a partagé un extrait sur sa page Instagram. "Trop sympa de partager notre passion en famille ! Merci Nat", a-t-elle commenté en légende de sa publication, ses enfants apparaissant en premier plan.