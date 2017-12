Amélie Neten, maman fière pour les 6 ans d'Hugo : "Tu resteras mon bébé à vie"

Amélie Neten est une maman comblée.

Samedi 9 décembre 2017, la star de télé-réalité de 32 ans se saisissait de son compte Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire à son fils Hugo.

Très fière de son rejeton, la starlette révélée par la 4e saison de Secret Story sur TF1 a indiqué en légende d'un montage photo : "Aujourd'hui tu as 6 ans ! Le temps passe si vite... Tu es devenu un grand garçon, mais malgré tout tu resteras mon bébé à vie ! Nos fous rires et notre complicité sont notre force et ce n'est pas près de s'arrêter. Ce n'est pas toujours facile d'être une maman mais c'est le plus beau cadeau du monde ! Je t'aime tellement... Ton arrivée a tout simplement changé ma vie ! Je me souviendrai que le jour où l'on t'a posé sur moi à la maternité m'a transformée à jamais. Je suis devenue quelqu'un d'autre, une femme accomplie, une maman épanouie ! Je ne suis bien que lorsque je vois cette petite étincelle qui brille dans tes yeux ! Je t'aime de tout mon coeur et pour toujours. Joyeux anniversaire mon bébé d'amour <3"

Bien entendu, ce message posté par celle qui participera bientôt à la prochaine saison de Friends Trip (NRJ12) a provoqué de nombreuses réactions. "Il est trop mignon, le message est touchant, j'adore ça m'a fait briller les yeux", "Magnifique petit garçon ! Aussi beau que sa maman. Happy birthday Hugo", "Joyeux anniversaire à ton petit homme... Que du bonheur d'être maman", pouvait-on lire parmi les réactions.