Amélie Neten : Moments de tendresse et de joie avec sa soeur malade

"Elle c'est un exemple ! Elle, ma soeur. Deux cancers et elle garde le sourire. Alors je peux vous dire, parlez sur moi, le reste je m'en fous royal ! Le principal dans la vie, c'est la santé ! Ma soeur sache une chose, je t'aime à la folie", avait déclaré Amélie Neten il y a un an sur Twitter. La blonde qui s'est fait connaître grâce à Secret Story 4 et plusieurs saisons des Anges rend régulièrement hommage à Jen, sa frangine.

Très proches, les deux femmes sont actuellement en vacances ensemble et la soeur d'Amélie Neten est radieuse, comme on le constate sur les réseaux sociaux, entre Snapchat - pour un déjeuner en terrasse - et Instagram - en mode pool party, verre à la main dans l'eau. "Enjoylife" ("profiter de la vie"), indique même Amélie en hashtag.

Les dernières nouvelles concernant la santé de sa soeur remontent à septembre 2016. Au magazine Public, la maman d'Hugo (5 ans en décembre) avait expliqué : "Quand tu vois ta soeur en train de vomir parce qu'elle ne supporte pas sa chimio, c'est difficile. Tu voudrais trouver des solutions, mais tu n'es pas médecin. (...) Son médicament, ça a été mon fils. Il l'a aidée à penser à autre chose, il lui a donné le sourire. Aujourd'hui, elle va mieux."

Une bonne nouvelle toujours d'actualité à en croire un cliché de Jen, publié dans la story Instagram d'Amélie Neten. Jen, tout sourire, se dévoile le teint bronzé, les cheveux teints en blond. Un cliché pris au restaurant et sur lequel est inscrit "Sister" avec un émoji coeur.

L'année dernière, les deux femmes avaient déjà passé une partie de leurs vacances d'été ensemble. C'était en Thaïlande avec le chéri d'Amélie, Philippe Léonard, et le jeune Hugo. Une expérience renouvelée cette année, mais, cette fois, dans le Sud de la France.