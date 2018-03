Amélie Neten : Son nouveau look ne fait pas l'unanimité, elle réplique !

"Tu étais mieux en blonde, je n'aime pas trop comme ça", "Ce n'est pas moche mais tu prends dix ans en brune", "Ça te durcit un peu les traits je trouve, même si tu restes sublime", "Le blond t'allait beaucoup mieux, tu n'aurais pas dû changé...", "C'est trop foncé pour ton visage, dommage", peut-on ainsi lire.

Des commentaires auxquels la principale intéressée n'a pas manqué de répondre. "Les amis, ça ne date pas d'aujourd'hui le brun et je préfère le brun moi, désolée c'est ma tête", a-t-elle écrit. Et d'ajouter un second commentaire : "Mais je n'ai pas demandé votre avis en fait, arrêtez de dire que c'est moche car c'est loin d'être moche et pour la plupart d'entre vous regardez votre tête avant de laisser un commentaire, merci."

Une réponse on ne peut plus claire de la part de celle qui a la réputation de ne pas avoir sa langue dans sa poche !