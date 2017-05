amfAR 2017 : Uma Thurman accompagnée de son fils ado, aussi grand qu'elle !

Comme chaque année, en marge du Festival de Cannes, se tient le gala de charité de l'amfAR, du nom de l'association de lutte contre le sida lancée par la regrettée Liz Taylor. Jeudi 25 mai 2017, la 24e édition a une fois encore attiré un parterre de stars, dans le cadre somptueux de l'hôtel Eden Roc au Cap d'Antibes. On a ainsi pu y voir l'actrice américaine Uma Thurman, accompagnée, chose très rare, de son fils Levon Roan Thurman-Hawke.

Sur le photocall de la soirée, Uma Thurman a pris la pose avec sourire et décontraction, ravissante dans une tenue chic mais simple signée Armani Privé, composée d'un ample chemisier blanc et d'une longue jupe lamée or fendue sur la jambe. Son cavalier pour la soirée n'était autre que son fils Levon, âgé de 15 ans, né de son mariage passé avec l'acteur Ethan Hawke. Le jeune homme, aussi grand que sa maman (qui mesure tout de même 1m80), était impeccable en costume noir.

Le jeune homme, lui aussi très enjoué, semblait ravi d'avoir accompagné son illustre mère, actuellement à Cannes en sa qualité de présidente du jury Un Certain Regard. Deuxième compétition de la Sélection officielle, la programmation Un Certain Regard propose des oeuvres singulières dans leur propos et leur esthétique. Le palmarès sera dévoilé le samedi 27 mai prochain.

Au cours de la soirée, Uma Thurman a donné de sa personne afin de jouer, avec notamment Chris Tucker, Will Smith, Jessica Chastain ou encore Tobey Maguire, au commissaire-priseur. Parmi les lots exceptionnels mis aux enchères au profit de la recherche, David Beckham a mis aux enchères un match de football contre lui et ses amis réunis en équipe sur la pelouse du Parc des Princes, adjugé 350.000 euros. Will Smith et Jessica Chastain, tous deux membres du jury du 70e Festival de Cannes, se sont démenés pour vendre une collection de portraits photographiques de George Hurrell de grandes stars hollywoodiennes des années 40 et 50 dont Rita Hayworth, Marlène Dietrich et Gary Cooper. Le lot a été emporté pour 500 000 euros. Un exceptionnel vestiaire composé de 32 robes inédites et uniques des plus grandes griffes, a trouvé preneur pour l'enchère record de trois millions d'euros. Une Jaguar cabriolet de 1958 entièrement restaurée, a été vendue en quelques minutes 650 000 euros.

Depuis 1993, le gala de l'amfAR a permis de recueillir plus de 174 millions d'euros (190 millions de dollars).

Thomas Montet