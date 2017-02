Amir ébloui par sa femme : "Lital était tellement belle dans sa robe..."

S'il est très proche de ses fans, Amir garde une certaine distance quand il est question de sa vie privée. L'ex-candidat de la France à l'Eurovision avoue sans détour vouloir en dire le moins possible mais, de temps en temps, il fend l'armure...

Interrogé par Gala, Amir a répondu avec franchise sur sa volonté de silence concernant son intimité. "J'essaie de garder ma vie privée... privée. (...) Tout le monde sait que j'ai des parents, des frères, des soeurs. Tout le monde sait que je suis marié depuis trois ans. Qu'elle se prénomme Lital et que, grâce à Dieu, tout va bien", dit-il. Toutefois, l'interprète de J'ai cherché a bien voulu revenir sur un événement particulier au cours duquel il s'était affiché, fait assez rare, avec son épouse : les NRJ Music Awards. "C'est vrai que j'ai monté les marches avec mon épouse mais, croyez-moi ou pas, c'était spontané. Elle était tellement belle dans sa robe, elle se sentait si à l'aise d'être à mes côtés, qu'elle m'a accompagné. Et j'adore les photos de nous deux sur le tapis rouge", dit-il.

Peu bavard sur sa vie de couple, Amir est en revanche plus loquace quand il s'agit de parler de ses activités, notamment son arrivée dans la troupe des Enfoirés. On le retrouvera ainsi le 3 mars en prime time sur TF1 lors de la diffusion du spectacle Mission Enfoirés. Auprès des artistes, il a passé un excellent moment. "Je suis un Enfoiré ! Et je n'en reviens pas... Quel honneur ! (...) Je garderai particulièrement en tête les moments de musique partagés avec Michael Jones à la guitare, au chant avec Michaël Youn, Amel Bent qui mettait sa playlist depuis son téléphone", a-t-il dit à Télé 7 Jours. Mais c'est avec Patrick Bruel et Jeff Panacloc qu'il a vécu des moments mémorables...À propos du premier, il raconte, à Télé 7 Jours : "On s'est souvent retrouvés ensemble dans la grande pièce où l'on se change, à discuter en slip !" Et sur le second, il ajoute, dans TV grandes chaînes : "On a bossé dans une super ambiance. Je pense que notre complicité se voit quand on est sur scène." Les téléspectateurs en jugeront puisque le ventriloque a écrit un sketch juste pour eux...

Thomas Montet