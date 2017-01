Les Enfoirés 2017 : Les coulisses et le show, vus par les stars !

Ce lundi 23 janvier, la troupe des Enfoirés donne son dernier concert de l'édition 2017, au Zénith de Toulouse ! Les artistes, qui se débrouillaient pour la première fois sans Jean-Jacques Goldman, ont rempli leur "mission". Plusieurs membres ont ainsi dévoilé les dessous du show côté scène et coulisses...

Sur les réseaux sociaux, les membres des Enfoirés ont largement gâté leurs fans en postant diverses photos illustrant la bonne ambiance qui régnait aussi bien dans les coulisses (où certains ont parfois saisi l'occasion de faire une petite sieste) que sur scène. On a ainsi pu en apprendre un peu plus sur la mise en scène (tableau de groupe autour de la Révolution, cours de danse classique avec le nouveau venu Amir et Sébastien Chabal en tutus roses ou bien leçon de cuisine avec Amel Bent et moments d'humour avec Jeff Panacloc et son fidèle Jean-Marc, au ton volontiers grivois...) ainsi que sur la setlist, qui permet d'ailleurs de voir Jenifer et Nolwenn Leroy chanter ensemble. Au programme ? Encore un soir (de Céline Dion), Je ne suis pas un héros (de Daniel Balavoine), Hello (d'Adele), Le Portrait (de Calogero) ainsi que L'Orage (de Georges Brassens), Bella (de Maître Gims), Ça plane pour moi (de Plastic Bertrand)...

Au total, un peu moins de 80 000 personnes auront applaudi la troupe à Toulouse. Le show, qui sera diffusé sur TF1 dans le courant du mois de mars, devrait une fois encore figurer dans les plus grosses audiences de la chaîne. Dans la foulée, le disque, porté par le single Juste une p'tite chanson, sera proposé à la vente et les bénéfices iront aux Restos du Coeur.