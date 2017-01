Les Enfoirés : Gros coup de barre pour Jenifer, qui ronfle...

Ce lundi 23 janvier, la troupe des Enfoirés donne son ultime représentation au Zénith de Toulouse et ce n'est sans doute pas pour déplaire à certains, exténués d'avoir enchaîné les concerts ! Sur Instagram, Michaël Youn s'est moqué de ses camarades qui avaient un peu de mal à tenir la cadence...

Sept représentations dont deux le dimanche 22 janvier, forcément, ça demande de l'énergie ! On a ainsi pu découvrir que quelques membres des Enfoirés avaient éprouvé le besoin de reprendre des forces entre les shows. Michaël Youn a pris en photo ses compagnons de scène, dormant à poings fermés et s'est gentiment moqué de leurs ronflements. Parmi les victimes ? Christophe Willem, Jean-Louis Aubert, Gérard Jugnot ou encore Jenifer. "Grosse activité entre les 2 shows du dimanche... #Enfoires2017 @JeniferOfficiel ronfle sur un canapé trop petit !", a-t-il écrit en légende d'une photo immortalisant la chanteuse, recroquevillée sur un canapé et la tête posée sur un sac à main Louis Vuitton.

La machinerie des Enfoirés, qui devait cette année se passer de la présence du chef d'orchestre Jean-Jacques Goldman, demande beaucoup de temps, d'organisation et nécessite une grande forme physique pour assurer le spectacle ! Lors de la représentation du 19, Lorie Pester a ainsi été victime d'un malaise avant de vite rassurer ses fans.