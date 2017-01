Jenifer et Nolwenn Leroy : Ravies d'enterrer la hache de guerre aux Enfoirés...

Mercredi 18 janvier, les Enfoirés donnaient la première représentation d'une série de concerts au Zénith de Toulouse. Les spectateurs, qui se presseront jusqu'au 23 janvier, ont pu assister à un bref duo entre Jenifer et Nolwenn Leroy...

Elles ont beau avoir participé à plusieurs reprises au show des Enfoirés, il n'empêche que les deux ex-gagnantes de la Star Academy – Jenifer, vient d'ailleurs de fêter les 15 ans de sa victoire alors que Nolwenn a elle remporté le show il y a quatorze ans – n'ont jamais vraiment chanté en duo. La raison ? Une supposée rivalité entre les deux femmes... Sur LCI, il y a deux ans, l'animateur Laurent Luyat avait ainsi décrit Nolwenn comme sa pire invitée. "C'était à Castres. Pendant l'émission, je lui pose une question à elle qui avait sorti un album de reprises, Bretonne, qui avait fait un carton. Et donc elle a super mal pris la question. Parce que je l'avais comparée à Jenifer qui est son ennemie. Elle a quitté le plateau", disait-il. En même temps, quelques années plus tôt, Jenifer avait plutôt ri de bon coeur à un sketch assez méchant sur Nolwenn lors de son passage dans l'émission Ce soir avec Arthur...

Qu'importe le passé, les deux artistes ont décidé d'aller de l'avant et de faire plaisir au public des Enfoirés. Ainsi, comme le rapporte RTL, elles interprètent ensemble Hello, d'Adele. "Je suis très contente et très fière de chanter avec Jenifer pour la première fois, cela veut dire beaucoup", a déclaré Nolwenn au site de la radio. "Se retrou­ver pour les Enfoi­rés, sur une merveilleuse chanson, c'est chouette !", a déclaré Jenifer. Toutefois, si les deux femmes sont bien ensemble sur la chanson, il est important de préciser qu'elles seront aussi entourées d'autres Enfoirés qui les rejoindront en cours de route comme Christophe Maé. Un peu comme l'an passé lorsqu'elles avaient pris part à un tableau commun sur Chandelier de Sia...